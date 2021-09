Eindhovenaar wilde 'natuurlijk’ seks met dochtertje (8) maar wel ‘zonder haar pijn te doen’

Update Bloedspo­ren aangetrof­fen in voortuin Eindhoven na ruzie: ‘Kliko's omver gegooid en hard ge­schreeuwd’

18 september EINDHOVEN - Op de Nijenrode in Eindhoven zijn vrijdagavond bloedsporen ontdekt. Dat meldt de politie. Die kreeg rond 21.00 uur een melding binnen over ‘een incident’. Volgens geschrokken buurtbewoners gaat het om drie mannen, niet woonachtig in de buurt, die ruzie met elkaar hadden.