Eindhovenaar Willy Oppers (80) overleden

Nieuwe scanners voor Eindhoven Airport: drank kan in handbagage blijven zitten

16:38 EINDHOVEN - Reizigers vanaf Eindhoven Airport kunnen binnenkort flesjes drank, parfum en elektronica gewoon in hun handbagage laten zitten. Het is dan niet meer nodig om vloeistoffen in plastic zakjes bij de controle aan te bieden. Elektronische apparaten kunnen in de rolkoffer of tas blijven zitten.