Eindhovenaar wint prijs met levende doodskist

Zorgt helmplicht voor flinke deuk in verdienmo­del elektri­sche deelscoo­ters?

3 juni EINDHOVEN - De helmplicht voor snorfietsen is aanstaande. Gooit die plicht straks zand in de motor van de snel groeiende verhuurbedrijven als GO Sharing en Felyx? Want even snel een e-scooter huren lijkt er dan niet meer bij. Of krijg je er een leenhelm bij? En zo ja, zijn die zweetdingen eigenlijk wel veilig?