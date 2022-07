Eindhovenaar Witte (40) werd vermoord toen hij zijn nichtje beschermde: ‘Hij bleek zwaar toegetakeld’

Het begon allemaal met een belletje van zijn nichtje Marly (35). Ze was in paniek. Haar ex-partner Eric V. had vlak daarvoor een berichtje gestuurd: ‘Wat een mooie lingerie heb je.’ „Hij beschreef perfect het ondergoed dat in haar kast lag. Dat ze een mooie zwarte string had, enzovoorts. Voor Marly was meteen duidelijk: Eric was in haar woning, in haar slaapkamer geweest”, vertelt Debby van de Sande (35).