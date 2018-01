Eindhovenaar ziet door vuurwerkongeluk alles wazig maar straalt op WK Ice Cross Downhill

Nog geen anderhalf jaar geleden lag Eindhovenaar Danny Hansen (24) in een poel van zelfmedelijden zichzelf dik te eten aan chips. Jarenlang had hij iedereen, dokters incluis, versteld doen staan met zijn doorzettingsvermogen, maar toen zijn zicht ineens afnam van 50 procent naar nog maar 10 procent, stortte alles even in.

Quote Ik doe nog steeds gekke dingen, ben misschien wel gekker dan de meesten Danny Hansen De Eindhovenaar is naast gewoon Danny namelijk ook altijd waaghals geweest. Dus toen een vriend op zijn 13e voorstelde om een crofty-bom te gaan maken, was er dan ook weinig twijfel. Via internet kwamen ze op het recept van de bomcocktail in een plastic fles die een combinatie vormt van gootsteenontstopper, aluminiumfolie en water. Ze gebruikte precies dezelfde afmetingen als in het filmpje, maar terwijl in het filmpje minutenlang werd geschud en de fles ook na het weggooien nog secondenlang bleef liggen, ontplofte die in het geval van Danny direct. Met alle gevolgen van dien.

,,Als je jong bent doe je domme dingen. Iedereen doet dat. Meestal pakt dat net goed uit maar in dit geval ging het mis", zegt Hansen. Wie denkt dat Danny sinds die tijd voorzichtig doet ,moet hem eens met 60 kilometer per uur van een ijsbaan af zien scheuren. Ice cross downhill houdt het midden tussen stuntskaten, ijshockey en skiën en lijkt op het eerste gezicht de heftigste kamikazesport op ijs ooit. En dat is het ook. Niet iets waar je je aan zou wagen met honderd procent zicht, laat staan met tien. ,,Ik doe nog steeds gekke dingen - ben misschien wel gekker dan de meesten. Maar wat ik van mijn traumatische ervaring heb geleerd is om risico's zoveel mogelijk uit te sluiten."

Kluizenaar

,,Ik zou nu misschien weer een crofty-bom maken, maar ik zou veel beter alle risico's incalculeren en gevaren uitsluiten." Vlak na het incident leek het er bijna op dat Danny een kluizenaar zou worden. Paranoïde was het juiste woord voor al die momenten dat hij bang was. ,,Maar ik leerde dat het alleen zin heeft om bang te zijn voor dingen waar je invloed op hebt. Er kan altijd een vliegtuig op je huis vallen, het heeft geen zin om je daar druk over te maken. Maar je bent zelf verantwoordelijk voor hoe je fietst, daar heb je invloed op." Ondanks zijn slechtziendheid fiets hij dan ook nog gewoon.

,,Alleen omdat ik precies weet wat ik zie en kan, durf ik te doen wat ik doe." Voor wedstrijden zorgt hij er altijd voor dat hij de baan inclusief alle hindernissen volledig in zijn hoofd heeft. Hij bewaakt zijn fysieke grenzen fel, en is zeker over elke hoek van zijn inschattingsvermogen. Jarenlang trainde hij gemiddeld twee keer per dag om te schitteren in de wedstrijden van Red Bull Crashed Ice in binnen-en buitenland. Maar toen hij opeens nog maar 10 procent zag was het alsof alles wegviel. Alles waar hij jarenlang voor had gewerkt leek voor niets. Hij raakte in een depressie, lag de hele dag op de bank, at chips, kwam 15 kilo aan.

'Het roer om'

,,Totdat een vriend van me langskwam en me bijna letterlijk op de weegschaal zette.Een vriendin vertelde me dat ik jarenlang iedereen verbaasde met hoe ik ondanks mijn handicap alles uit het leven haalde. Ik werd op twee cruciale punten flink geconfronteerd met wie ik ooit was en hoe ik was geworden. Het roer moest om."

Hij besloot met een paar vrienden naar Oostenrijk te gaan en voor de lol aan een race mee te doen. Hij was helemaal niet van plan om ook tijdritten te gaan rijden voor de kwalificatie voor het WK, het moest immers leuk blijven. Maar toen vroeg een vriend: 'Wat als je morgen doodgaat?' En toen wist ik wat me te doen stond. Ondanks zijn gebrek aan training, ondanks het roestige lijf werd de Eindhovenaar elfde. Hij versloeg zelfs een van de finalisten van het WK. ,,Ik ben toen nog naar de organisatie gelopen om te vragen of ze het wel goed berekend hadden."

Genieten

Stilstaan bij blind worden doet hij niet. ,,Ik ga ook geen braille leren, net zo zeer als dat ik ook niet ga leren voor piloot voor het geval er een medische ingreep komt waarmee ik weer 100 procent kan zien. Het enige wat ik weet, is dat ik vanochtend toen ik wakker werd en kon zien. Daar hou ik me mee bezig."

Het grootste cadeau wat er uit zijn ellende is gekomen is voor Danny misschien wel het vermogen om te genieten. ,,Als ik daar dadelijk in St Louis sta met mijn vrienden en het zonnetje schijnt, dan is er niks wat kapot kan. Ik heb de prestatiedruk van me af kunnen schudden, alles wat rest is genieten van de sport."