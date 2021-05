Eindhovenaren fietsen een eigen Elfstedentocht in Friesland voor kankerfonds

Van der Werff en Jansen kwamen eind vorig jaar in Tapperij De Bierelier op het idee iets te doen voor het KWF. Sam's moeder was ziek en is vijf jaar geleden genezen van borstkanker. De vader van Joep is aan kanker overleden toen Joep vier jaar oud was. En zo hebben veel mensen die zij kennen op een of andere manier te maken met kanker. Als fanatieke fietsers besloten ze zelf een fiets-Elfstedentocht te organiseren. ,,Samen met dertig supergetrainde gasten zetten wij ons zaterdag keihard in door 235 kilometer te fietsen in Friesland. Wij hebben ons voorgenomen zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel, het KWF.”

Elfstedenkruisje met Eindhovens lint

Het animo om mee te doen was groot en veel vrienden sloten aan. 30 was wel het maximum. ,,Gelukkig mogen we nu weer in een groep van 30 fietsen. We hebben flink getraind in de regio Eindhoven. Wel 2500 kilometer sinds het plan is gemaakt. Maar nu staan we te popelen om de tocht echt in Friesland te rijden. Zaterdag om zeven uur ‘s ochtends vertrekken we in Bolsward. Daar hopen we rond een uur of vijf in de middag weer allemaal binnen te zijn. Dan overhandigen we de cheque aan het KWF.”