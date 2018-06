Eindhovenaren hoeven geen kookboeken

De tuin van voormalig kraakpand Burgers aan de Hertogstraat is overgenomen door boeken. Overal waar je kijkt staan bomvolle bananendozen waar bezoekers in grasduinen. Sinds ze meer binnenkrijgen dan ze verkopen, is er twee keer per jaar – voor kerst en de zomervakantie- uitverkoop om weer ruimte te krijgen in het uitpuilende magazijn. Het aantal boeken gaat richting de tienduizend, ieder exemplaar is geschonken. Vaak nadat de eigenaar is overleden. “Daartussen vinden we de mooiste pareltjes, terwijl zij denken: wat moeten we met die troep van opa”, zegt Paul Grooten, omringd door boekenrekken en bananendozen. Het magazijn is bomvol -zelfs nu veel buiten staat- maar overzichtelijk. Hij heeft alles op titels en genres gesorteerd.