Eindhovenaren moeten langer wachten op paspoort, rijbewijs of naturalisatie: gemeente wil miljoenen voor extra medewerkers

Buren illegale verhuurpan­den zijn voor harde aanpak: ‘Legalise­ren is als doorlaten dronken hardrijder bij politiecon­tro­le’

25 maart EINDHOVEN - Illegale kamerverhuurpanden in Eindhoven moeten niet gelegaliseerd worden, maar juist keihard aangepakt met boetes en al. ,,Het zijn die panden die de meeste overlast geven in buurten. Door ze nu alsnog een vergunning te geven, beloon je de echte huisjesmelker die willens en wetens zonder vergunning is gaan verhuren", zegt William Maas, al jaren actief tegen overlast door kamerverhuurpanden in de wijk de Bennekel.