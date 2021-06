Eindhovenkenners leven zich uit: een Evoluon in Mindcraft

Maak met een zelfgemaakte rode pijl duidelijk welke graffiti je het mooiste vindt. Joris Petterson en Teun van Roessel van het team Roeslando nemen de opdracht serieus en laten enkele van de bekende rode pijlen in de stad voor wat ze zijn. Vanaf de Catharinakerk lopen ze naar een enorm portret van een mooie jonge vrouw die zich laat omhelzen door een geraamte. ,,Oké”, zegt Teun. ,,Maar hoe komen we aan een pijl?” Joris loopt terug naar de winkel van Prénatal op de Nieuwe Emmasingel en komt terug met tien felrode winkelmandjes.





Half uur voor een opdracht

Met vriendelijk vragen kom je een heel eind, zo blijkt. Dan discussiëren de twee over de uitvoering en de fotograaf wil ook een duidelijk beeld. Uiteindelijk zijn ze tevreden, maar een half uur voor één opdracht is wel veel tijd. Dus pakken ze snel hun fietsen en gaan op weg naar de overkant van het Eindhovensch Kanaal. Daar moeten ze uitvinden wat daar vroeger gemaakt werd ten behoeve van de sigarenindustrie. Eigenlijk zou Roeslando drie spelers kennen, maar de derde zat vast in de trein na een aanrijding op het spoor.

Quote Gelukkig komt Frankes moeder onverwacht binnenval­len. Ze kijkt even naar de begraaf­plaats en weet zeker: Gestel

Eindje Spelen is een initiatief van het Eindhoven Museum. Het spel borduurt voort op de herdenking vorig jaar van de samenvoeging van Eindhoven met de vijf omliggende dorpen. Het motto? ‘Ken je stad’. Zo zagen Franke Elshout, Marijke Olzheim, Martijn Grendelman en Juliëtte Verbeek bij Franke thuis in de Zeeheldenbuurt zes lokale kroegen op de laptop, voor elk stadsdeel één. Trudoplein, lijkt meteen duidelijk bij de eerste foto. Maar een tweede café doet ook erg Strijps aan. Een derde is gelukkig meteen herkenbaar als De Beer in de Tongelresestraat. Ook moesten de stadsdelen een park en een kerkhof krijgen toebedeeld. Gelukkig komt Frankes moeder onverwacht binnenvallen. Ze kijkt even naar de begraafplaats en weet zeker: Gestel.

Quote Ik hou van quizzen, maar niet van spelletjes Martijn Grendelman, deelnemer

Wonen Van Roessel en Petterson beiden al ruim tien jaar in de Lichtstad, Frankes team Zin in een spelletje? Appgroep 342 komt al boven de honderd uit. En dan zijn de leden van de groep die de opdrachten buitenshuis uitvoert, nog niet meegeteld. Zij gaan naar de Máxima, de 50 meter hoge mortelmixer van Beamix aan de Hastelweg met de vrouwelijke vormen. Want ook daar moet met een zelfgemaakte rode pijl naar worden gewezen.

Het Evoluon in Mindcraft

Zo lijkt Eindje Spelen op een mix van een spelletje en een quiz. ,,Dan zit ik goed hier”, vindt Martijn. ,,Want ik hou van quizzen, maar niet van spelletjes.” Nou was de eerste vraag niet bijzonder moeilijk. Zes frietbakkers moesten over de stad worden verdeeld. ,,Dat is Zwerts op de Boschdijk natuurlijk”, klinkt het in koor. Boven hebben Rowan (9) en Peer (10) zich ontfermd over de niet geringe opdracht een prominent Eindhovens gebouw na te bouwen. Met eigen materialen. Nou staat er nergens dat die niet digitaal mogen zijn. Dus maken de jongens in Mindcraft een eigen versie van het Evoluon.

De jury onder leiding van Ward Rennen, directeur van Eindhoven Museum, buigt zich een week lang over de inzendingen van de 25 teams. Die ontvangen komend weekend een filmpje met de uitslag, zo belooft Maaike van Agt van Morgenmakers. Dat Eindhovense bureau heeft Eindje Spelen in elkaar gezet. ,,Het smaakt zeker naar meer”, aldus Van Agt. Overigens kan de eerste versie de komende week nog steeds gespeeld worden, maar wel buiten mededinging.

Eindjespelen.nl.