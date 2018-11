Eindhovens accountantsbureau Crowe Foederer is klaar voor de digitale toekomst

„Onze klanten meer toegevoegde waarde bieden.” Dat is de missie van Johan Daams, algemeen directeur van Crowe Foederer: met 450 medewerkers en 8 vestigingen een van de grotere accountantskantoren in Nederland. Daams vindt dat zijn kantoor meer aan data science moet gaan doen om voor zijn klanten relevant te blijven. „Na twee jaar voorbereiding zijn we nu zover.”

Schaalbaar platform

„Onze klanten beschikken doorgaans over een schat aan informatie, waarvan misschien 20 procent wordt gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening. Veel mogelijkheden blijven hierdoor onbenut. Zeker als de interne informatie waarover ieder bedrijf beschikt gekoppeld wordt aan externe databanken.” Om met data science aan de gang te kunnen gaan, is er uiteraard een ingenieus systeem nodig waarmee je die veelheid aan verschillende data kunt binnenhalen, koppelen en via algoritmes kunt rangschikken en analyseren. Een systeem dat vanwege het kostenaspect bovendien schaalbaar moet zijn, dus geschikt voor alle klanten - groot en klein. „Dat systeem hebben wij zelf gebouwd: het Foederer Data Science platform. Zover ik weet, bestaat een dergelijk schaalbaar platform wereldwijd nog niet", zegt Daams. Behalve de schaalbaarheid, heeft het platform nog een tweede unieke eigenschap: het is in staat om behalve financiële gegevens, ook transactiegegevens, van belangrijke bedrijfsprocessen te monitoren: inkoop, voorraad, verkoop, financiën en human resources. Van al deze processen haalt het platform data binnen, controleert en rubriceert deze, en maakt vervolgens via slimme algoritmes analyses. „Met een onderbouwd advies en concreet verbeterplan voor de klant als eindresultaat.”

Databank

Als voorbeeld noemt Daams het koppelen van interne klantbestanden met de postcode segmentatie databank van het CBS, waarin informatie is opgeslagen over demografie, wonen, inkomen en dergelijke. „Aan de hand van klantbestanden wordt er eerst een klantprofiel opgesteld. Dit profiel wordt vervolgens op de databank van het CBS gelegd, waardoor inzichtelijk wordt op welke postcodes vergelijkbare klantprofielen te vinden zijn en dus potentiële kopers. Handig voor gerichte marketingacties.” Een andere bron is de databank van de Kamer van Koophandel, die in combinatie met eigen data relevante informatie oplevert over marktaandelen en concurrenten. Ander voorbeeld is het voorspellen van het betalingsrisico van afnemers. „Door databanken aan elkaar te koppelen, kun je bijvoorbeeld monitoren hoe betalingen zich in de loop der tijd ontwikkelen. Een afnemer die in de financiële problemen zit, gaat namelijk steeds later betalen.”

Erkende HBO-opleiding

Na twee jaar van bouwen en testen wordt het platform gefaseerd uitgerold over de klanten van Crowe Foederer. „Met het bouwen van een platform alleen ben je er nog niet. Onze accountants moeten zich de nieuwe manier van werken eigen maken en in de praktijk leren toe te passen. Vandaar dat we in samenwerking met Markus Verbeek Praehep en Computrain onlangs zijn gestart met een eigen interne opleiding. Hierin komen de mogelijkheden van data science uitgebreid aan de orde, zoals hoe op basis van statistiek en algoritmes voorspellingen te maken zijn en hoe risicoanalyses uitgevoerd kunnen worden. Het is een erkende opleiding op HBO-niveau, waarvan de eerste 30 accountants binnenkort afstuderen.”