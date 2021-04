Eindhovens afvalbedrijf wil af van gedoe rond oude beeldbuizen

De massa bleef weg op Meubel­plein Ekkersrijt, en toch rinkelden de kassa's misschien wel vaker dan voorheen

5 april SON EN BREUGEL/EINDHOVEN - Tweede paasdag is voor velen traditioneel een dagje naar het meubelplein of auto's kijken bij de dealer. Maar het winkelen zoals we dat kenden is niet meer. Voor het tweede jaar achtereen moesten winkeliers zich door corona aanpassen. Alleen op afspraak, was nu de norm. Toch rinkelden de kassa's in de winkels misschien wel vaker dan voorheen.