Eindhovens architectenbureau Werkstatt wint Rotterdamse prijs voor jonge ontwerpers

EINDHOVEN - De Eindhovense architecten Raoul Vleugels en Niels Groeneveld van bureau Werkstatt hebben de Jonge Maaskantprijs 2021 uit Rotterdam gewonnen. Ze tekenen onder meer voor het bouwproject meer&deel in plan Vredeoord in Woensel.

Rotterdam is het mekka voor architectuur en stedenbouw. Veel grote bureaus die ook in Eindhoven actief zijn, komen daar vandaan. Dat een Rotterdamse prijs in Eindhoven terechtkomt, mag dan ook een erkenning heten voor het architectuurklimaat in de stad. Bureaus zoals MVRDV van Winy Maas (supervisor binnenstad, Deken Van Somerenstraat), OMA van Rem Koolhaas en David Gianotten (VDMA), KCAP van Kees Christiaanse (supervisor Fellenoord) en Powerhouse Company van Nanne de Ru (Bunkertoren) zijn allemaal gevestigd in Rotterdam. Net als de derde supervisor in Eindhoven, Adriaan Geuze van West8 die over Strijp-S en de spoorzone gaat.

Uit die stad de Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten krijgen is dus een hele eer. De aanmoedigingsprijs voor architecten tot 36 jaar is 5000 euro groot. Beide architecten studeerden aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Gevel van het ontwerp voor CPO meer&deel op Vredeoord in Eindhoven.

Volgens de jury van de tweejaarlijkse prijs zijn Vleugels (36) en Groeneveld (35) ‘koplopers in ecologisch en sociaaleconomisch bouwen’. Citaat: ‘Ze laten onbetwiste architectonische kwaliteit zien en uit hun zintuigelijke manier van bouwen spreekt een eigenzinnig idioom. Die taal getuigt van gevoel voor architectuur en esthetiek en van doortimmerde technische kennis.’ Handwerk is daarvoor nog steeds de basis: Werkstatt - letterijk: werkplaats - maakt nog echte fysieke modellen. De op de Halvemaanstraat, bij Piet Hein Eek, gevestigde architecten hebben een voorkeur voor biobased materialen als hout en kalkhennep, het liefst uit de directe omgeving en gecombineerd met gestandaardiseerde bouwproducten. Hun eerste gezamenlijke project Het Kalkhennephuis in Oudega is daar een goed voorbeeld van.

Vleugels: ,,Eind van dit jaar begint de bouw van het cpo-project meer&deel op Vredeoord in Eindhoven, een project dat we samen met Atelier to the Bone en stedenbouwkundige Tom van Tuijn doen. Daarin komt veel samen wat wij voorstaan met Werkstatt: innovatieve bouwsystemen waarbij we traditionele bouwproducten ook toepassen. Bouwen met hout kán kostenefficiënt, dat gaan we met meer&deel bewijzen. We betrekken toekomstige bewoners volledig in het bouw- en keuzeproces.”