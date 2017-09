Eindhovens Bed & Breakfast Europe groeit naar bijna 3 miljoen kamers en appartementen

Het is de 'hang naar authenticiteit' die het fenomeen bed & breakfast draagt, zegt Hanny Arens: ,,Een echte ervaring bij mensen thuis. In de keuken kijken bij anderen. Dat groeit nog steeds."

Arens is directeur van Bed & Breakfast Europe in Eindhoven. Aan de website Bedandbreakfast.eu zijn 800.000 b&b's in 224 landen in de wereld verbonden, samen goed voor 2,8 miljoen kamers en appartementen. Het bedrijf van de Bladelse werkt samen met onder meer grootmacht Booking.com dat zijn aanbod aan b&b-accommodaties ook op de website van Arens toont. Dat internetportaal is op b&b-terrein een van de grootste in de wereld.

Illegale praktijken

Airbnb pretendeert nog groter te zijn. Hanny Arens bezweert dat die kamerverhuursite, dikwijls geassocieerd met illegale praktijken, de groei van haar activiteiten niet in de weg zit. ,,Het is een ander segment met een andere doelgroep. Wij hebben b&b's in de legale sfeer, met een vergunning en waar de eigenaar zelf in of bij woont. We profiteren er eerder van dat sinds Airbnb het begrip b&b meer bekendheid heeft gekregen."

In het afgelopen jaar groeide het aantal aangeboden kamers op de website van 2,1 naar 2,8 miljoen. Het bedrijf breidde uit van twee medewerkers in 2004, via tien in 2011, naar twintig op dit moment.

Arens staat aan de vooravond van weer een sprong. Nu bemiddelt haar bedrijf voor eigenaren van b&b's die een abonnement hebben op haar dienstverlening. Begin volgend jaar wil ze ook directe betalingen van de miljoenen bezoekers van de website mogelijk maken. ,,We zijn bezig met een geavanceerd betalingsysteem waarmee bezoekers in de eigen valuta kunnen afrekenen." Per boeking ontvangt het bedrijf een commissie. Haar wereldwijde aanbod gaat ze daarna ook uitzetten via andere internetplatforms.

Voor Bedandbreakfast.eu betekent het een uitbreiding van de medewerkers op de afdeling klantenservice. Ze wil dat gasten in hun eigen taal kunnen communiceren over een boeking. Op termijn wil het bedrijf een vestiging openen in Italië, het land met momenteel de meeste b&b's in Europa. Ze heeft al een apart platform voor Italië, Bookbnb.it, met alle populaire bestemmingen in het land. Uiteindelijk zouden ook in Frankrijk en Duitsland eigen kantoren kunnen komen. ,,We hebben aanbiedingen gehad van grote spelers om overgenomen te worden. Maar ik ben nog niet klaar. Ik wil het bedrijf naar een ander niveau tillen. Het is nog veel te leuk."

Commucatiedeskundige

In 1999 zag ze als afgestudeerde communicatiedeskundige in 'van mond tot oor-communicatie' en het overwaaien van trends vanuit de VS naar Europa de mogelijkheden van internet voor b&b's. ,,Ik ging de promotie voor ze doen. Op dat moment waren ze ondergeschikt aan hotels. Pas als die vol waren, werden mensen naar een bed & breakfast doorgestuurd. De b&b's waren nog niet online actief. In eerste instantie wilden ze alleen in een gids."

Met de huidige communicatiemiddelen zitten de b&b's gebakken. De combinatie van vrienden die elkaar vertellen over 'die leuke b&b in Italië', het delen van ervaringen via sociale media en de recensies op internet is in haar ogen 'zeer krachtig'. Het aantal b&b's blijft groeien. Arens ziet een trend naar luxere varianten. ,,Luxer soms dan een hotel. Meer dan 80 procent heeft eigen sanitair. B&b's weten dat mensen privacy willen."