Eindhovens bedrijf brengt virtuele speeltuin naar kinderen in ziekenhuisbedden

Een potje voetballen met mede-patiëntjes terwijl je met een gebroken been in je ziekenhuisbed ligt of een hoge blokkentoren bouwen terwijl je dat normaal gesproken door je spierziekte niet kan. In de virtuele wereld is alles mogelijk, maar dan moet die techniek er wel zijn.

Playground VR is een start-up van vier jonge ondernemers, net afgestudeerd of studerend aan de TU/e. Freek Teunen en Jason van Eunen (beiden 24) werken sinds 2013 aan hun sympathieke idee. Beiden studeerden toen nog in Enschede om later in Eindhoven aan hun masters innovatie management te beginnen.

Van Eunen: ,,Virtual reality is vooral bekend vanuit de game-industrie. We zijn allebei gepassioneerd over de virtuele techniek, maar we vroegen ons af waar die van meeste waarde zou zijn. Nou dat is als je op een plek bent waar je eigenlijk niet wilt zijn. Kinderen zijn liever ergens anders dan in een behandelkamer. Met virtual reality ben je in een andere omgeving in een ander 'lichaam'. Precies wat je wilt als je in een ziekenhuis ligt."

Teunen kwam al eerder in het nieuws nadat hij in 2018 als afstudeeropdracht voor de Efteling de virtuele droomvlucht ontwikkelde voor minder valide bezoekers. Nu ligt de focus samen met Van Eunen en twee mede-ontwikkelaars op de cyber speeltuin. Teunen: ,,We hebben een prototype klaar met controllers dat acht kinderen samen kunnen spelen in de speeltuin. Er liggen ballen die ze kunnen gooien via hun controller, er is een boomhut, draaimolen, kinderen kunnen hun eigen spellen bedenken. Het leukste is dat ze elkaar zien (in een cartoonfiguurtje, red.) en met elkaar kunnen praten. 'Is dat echt Ton? Zwaai eens?' Samen geeft het meeste plezier. Wij faciliteren het spelen in een lokale, afgesloten, kindvriendelijke omgeving. Het is niet online."

Pilot

In het najaar start Playground VR met een pilot in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Voor de toekomst voorzien de ondernemers nog meer toepassingen. Samen met drie studenten van Fontys onderzoeken ze hoe virtuele techniek kan helpen voor patiënten met spierziekten.

Teunen: ,,Zij kunnen in de virtuele wereld bewegen zoals ze zelf nooit gedaan hebben, maar het vergt een andere techniek zoals een grotere controller die makkelijker te bedienen is voor hen. Maar ook chronisch zieken, patiënten op dialyseafdelingen die uren op bed zitten, vaker terug moeten komen, kunnen we een positieve ervaring geven. Uiteindelijk willen we naar de zorgverzekeraars toe, dat ziekenhuizen het kunnen afnemen."