Eindhovens bedrijf komt met alarmeringssysteem voor afstandsdetectie in 1,5 meter economie

Binnen twee meter: waarschuwingssignaal

De persoonsalarmen worden normaliter gebruikt voor medewerkers die in hun eentje werken of met dreiging te maken kunnen krijgen. Naast de alarmering- is sinds kort een detectiefunctie toegevoegd. De apparaten scannen continu elkaars nabijheid. Wanneer twee apparaten dichter dan twee meter bij elkaar komen klinkt een waarschuwingssignaal.

Daarnaast wordt er een alarmmelding in het SOSvolaris platform opgenomen. Als iemand in de privésfeer corona heeft opgelopen dan kan via de rapportage worden achterhaald met welke collega’s deze medewerker in contact is geweest, legt Cudok uit.