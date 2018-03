Eindhovens bedrijf Lotec benoemd tot hofleverancier

Lotec is een familiebedrijf. Inmiddels is de zesde generatie van de familie Loots actief. Het bedrijf werd opgericht in 1843 in Geldrop en groeide uit van een lokale koperslagerij naar een regionale loodgieterij en vervolgens tot een begrip in de zwembadbouw. Inmiddels zijn ze marktleider in de Benelux, op het gebied van waterattracties en innovatieve technieken.