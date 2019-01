Eindhovens bedrijf SpaceLife Origin wil een vrouw in de ruimte laten bevallen

‘Gedoemd’. Dat is het woord dat de Eindhovense organisatiekundige Egbert Edelbroek wilde zeggen, maar hij bedenkt zich halverwege het uitspreken. Even denkt hij na. Dan, zorgvuldiger formulerend: ,,Als we niet leren hoe wij ons kunnen voortplanten in de ruimte, zijn we als mensheid gebonden aan de aarde, terwijl het leven op aarde door steeds meer zaken bedreigd wordt.”