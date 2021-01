Eindhovens bedrijf van Boekhoorn achter 'superantenne’ krijgt lening van BOM

The Antenna Company vestigde zich in 2013 met een handvol medewerkers voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op de Eindhovense campus. Inmiddels telt het bedrijf 36 medewerkers. De Eindhovense vestiging heeft de status van hoofdkantoor. In Taiwan en Californië zijn verkoopkantoren gevestigd. Dankzij de financiële steun van de BOM zal het aantal onderzoeksbanen in Eindhoven worden uitgebreid.

De technologie van Antenna is gebaseerd op een wiskundige formule. Geestelijke vader van de vinding is Johan Gielis, een hoogleraar in bio-ingenieurswetenschappen . Hij leidt nog altijd de onderzoeksafdeling van het bedrijf.

De BOM noemt ‘de techniek en de producten van The Antenna Company steeds belangrijker bij de huidige explosieve groei in connectiviteit en datagebruik'. ,,We hebben in Brabant veel expertise in draadloze communicatie. Het is mooi dat we die positie kunnen versterken door te investeren in een veelbelovende scale-up.”