Eindhovens bedrijf zet volgende stap in technologie die bloedvaten zichzelf laat repareren

Oud-burgemees­ter Waalre keert terug voor carnava­lesk kookspekta­kel

11 februari WAALRE - Burgemeester van Waalre is hij niet meer sinds de bestuurscrisis van afgelopen zomer, maar komend carnavalsweekend is Jan Brenninkmeijer toch eventjes terug in 't Keiengat. Digitaal weliswaar, want samen met diaken Bas Leijtens slaat hij aan het koken in het ‘onlijn’ Lekker Plekken en Smekken. Alle inwoners kunnen zaterdagavond om elluf over zes meekijken en koken.