'Eindhovens' Black Bear Carbon in zee met Akzo

EINDHOVEN - Het in Eindhoven opgerichte bedrijf Black Bear Carbon heeft voor zijn koolstofpoeder uit autobanden in AkzoNobel een klant gevonden. De multinational gaat de stof gebruiken als pigment in poedercoatings.

Black Bear heeft een methode ontwikkeld om het koolstofpoeder efficiënt terug te winnen uit oude banden. Geestelijke vader van de technologie is Eindhovenaar Ronald Verberne. Hij is nog mede-aandeelhouder van Black Bear dat inmiddels een fabriek in Nederweert heeft gevestigd.

Verberne betitelt de samenwerking met AkzoNobel als 'een grote doorbraak' voor Black Bear. Het Arnhemse concern stelt dat de samenwerking een substantiële besparing van de CO2-uitstoot oplevert. ,,Het is heel belangrijk als zo'n grote verfproducent zich aan je verbindt. We zijn ook met andere partijen over een samenwerking in gesprek", laat Verberne weten.