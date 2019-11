Eindhovens café 't Lempke op Stratumseind populairste feestcafé van Nederland

Eindhoven bovenaan

Tom van Brussel van café 't Lempke is blij maar de waardering. ,,Vooral omdat het echt een publieksprijs is. Dat we al voor het derde rij op jaar winnen is natuurlijk een goede promotie. Maar ook goed voor Eindhoven en het Stratumseind. De straat is vaak negatief in het nieuws maar nu staan er vier cafés in de top-5.”