Eindhovens college krijgt de vrije hand bij bestrijding energiearmoede

Recensie Nieuwe lichting kunste­naars maakt indruk in Cacaofa­briek

HELMOND - Negen jonge, getalenteerde kunstenaars die net zijn afgestudeerd presenteren hun werk in de groepstentoonstelling ‘Fresh Cacao’ in de Cacaofabriek in Helmond. Ondanks dat de meesten de dertig nog niet zijn gepasseerd ademt de tentoonstelling een grote volwassenheid en rijpheid.

21 september