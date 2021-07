Eindhovens college krijgt vrije hand bij besteding coronamiljoenen

Aan het begin van de coronapandemie vorig jaar was Eindhoven er snel bij om 15 miljoen euro beschikbaar te stellen voor steun aan bijvoorbeeld sportclubs, culturele instellingen, scholen, winkeliers en horecazaken en buurthuizen. Met het eind van de crisis in zicht is het geld op en wil het Eindhovense college van B en W nog eens 15 miljoen euro voor verlenging van de steun en financiering van het herstel. Hoe de herstelpak eruitziet is nog amper duidelijk. Of al het geld nodig is, is ook nog maar de vraag.

Nieuw is ook het ruimere mandaat dat het college wil om het geld uit te kunnen geven. Om goed te kunnen anticiperen tijdens de voortdurende crisis willen de Eindhovense wethouders veelal zelf kunnen bepalen waar de miljoenen naar toe gaan.

Pittige discussie

Voor veel (linkse) partijen in de gemeenteraad gaat dat te ver en dat leverde in de gemeenteraad een pittige discussie op over het onderlinge vertrouwen. ,,De aanpak heeft gewerkt maar de toekomst is onvoorspelbaar. We weten nog niet wat we moeten doen als bijvoorbeeld de nieuwe golf van besmettingen tijdens het zomerreces actie van ons vraagt. Corona laat zich niet plannen. We vragen om vertrouwen. We leggen altijd verantwoording af, al kan dat ook achteraf’’, legde VVD-wethouder Joost de Jong (Financiën) dinsdagavond uit.

Van zijn eigen partij en bijvoorbeeld oppositiepartij D66 kreeg de wethouder expliciet het gevraagde vertrouwen. Maar volgens coalitiepartners GroenLinks en PvdA draait hun weerstand niet om wantrouwen. ,,We willen het juist samen doen’’, zei GL-fractievoorzitter Saskia Lammers. ,,Wij willen geen blanco cheque geven’’, aldus SP-fractievoorzitter Murat Memis.

Eerste doorkijkje

,,Het college vraagt om vertrouwen maar daar gaat het niet om’’, zei PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers. ,,De PvdA is teleurgesteld dat het college deze kaart trekt omdat impliciet het vertrouwen in twijfel is getrokken.’’

De twee linkse coalitiepartijen hadden met SP, OAE en DENK net niet genoeg steun om op de rem te trappen.

Tot het eind van het jaar is naar verwachting maximaal 5 miljoen euro voor verlenging van de steunmaatregelen. Volgens een eerste doorkijkje naar de herstelfase denkt Eindhoven aan extra subsidie voor sportclubs, een impuls voor zelfstandigen in de cultuursector, bijdrage aan herstel van de binnenstad en steun voor jonge bedrijven (startups) die zich richten op creatieve en innovatieve oplossingen voor problemen door corona.