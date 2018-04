Eindhovens college vindt schermen PSV-Ajax te riskant

,,We willen zondag geen extra publiek naar de stad toe trekken, de druk nog groter maken", aldus de woordvoerder van burgemeester Jorritsma. De Eindhovense PvdA-fractie had gevraagd om dergelijke schermen wél te plaatsen. Op advies van politie, brandwaar en GGD wijst het college dit af. ,,Stel dat PSV verliest, dan is het risico dat het misgaat nog groter", aldus de woordvoerder van Jorritsma. Is de gemeente niet vooral bang voor de komst van extra Ajax-supporters? ,,In de gesprekken die hierover gevoerd zijn is deze groep niet specifiek genoemd", aldus de woordvoerder.