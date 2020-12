Eindhovens corona dashboard: thermometer in de bips van de samenleving

Wast een Valkens­waard­se paardenhan­de­laar zijn geld wit, of speelt de fiscus vals spel?

17 december DEN BOSCH - Dat de Valkenswaardse paardenboulevard bestraat is met goudklompjes, is bekend. Volgens het Openbaar Ministerie is een deel daarvan echter crimineel. Een van de staleigenaren zou zijn manege met fout geld hebben betaald.