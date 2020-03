Eindhovens coronajournaal voor kinderen nu al een hit

coronavirusEINDHOVEN - Met plotseling zeeën van tijd kun je als kind extra veel spelen, een boek lezen of achter een schermpje kruipen. Of je maakt een online kinderCORONAnieuws, zoals de 10-jarige Jeske van Dam uit Eindhoven.

Het idee voor het kinderjournaal kwam van Steye van Dam (43), de vader van Jeske. ,,Na een rondje hardlopen door het bos dacht ik: wat moet je nou toch doen met al die tijd? Omdat het de hele tijd over het coronavirus gaat, dacht ik dat het wel iets voor Jeske zou zijn om een journaal voor kinderen te maken", vertelt de Eindhovense acteur en presentator, onder meer bekend als sidekick van Arjen Lubach in tv-programma Zondag met Lubach.

Quote Zouden er wel eens vleermui­zen ziek zijn geworden van mensen? En zouden die vleermui­zen misschien daarom gedacht hebben: we zullen ze wel eens terugpak­ken? Steye van Dam

Jeske was meteen enthousiast. Met het virus zelf was ze tot nu toe ’niet echt heel veel bezig'. ,,Op school mochten we de juf al een tijdje geen hand geven, dat wel. En eigenlijk vind ik het best raar dat veel mensen nu elkaar met de elleboog begroeten, want daarin niest nu iedereen.”

Studio in de huiskamer

In de eerste aflevering, die dinsdag online ging en inmiddels bijna 4.000 keer is bekeken, legt presentatriceJeske in de geïmproviseerde ’studio’ in de huiskamer in de Irisbuurt onder meer uit wat hamsteren is. En ze laat leeftijdsgenootjes zien dat je prima met elkaar kan communiceren via walkietalkies. De enthousiaste reacties op de eerste aflevering - dinsdagavond besteedde zelfs het Jeugdjournaal er aandacht aan - smaken nu naar meer. Woensdagmiddag werd volop gewerkt aan de tweede aflevering.

Doris doet de visagie

Jeske krijgt daarbij niet alleen hulp van vader Steye en zijn vriendin Renee Scheepers, maar ook van haar zussen Doris (14) en Kaatje (16). Renee, met een glimlach: ,,Doris doet de visagie en Kaatje de research, terwijl Steye en ik de teksten en de visuals doen.” Een van de (door kijkers ingestuurde) vragen waar Jeske in de nieuwe editie op in wil gaan, is hoe de eerste corona-besmetting heeft plaatsgevonden. ,,Door een vleermuis", weet Jeske. ,,Zouden er wel eens vleermuizen ziek zijn geworden van mensen?”, werpt vader Steye op. ,,En zouden die vleermuizen misschien daarom gedacht hebben: we zullen ze wel eens terugpakken?”

Hoe lang ze doorgaat met het kinderCORONAnieuws weet Jeske niet. ,,Zo lang mensen het leuk blijven vinden.”