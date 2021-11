Eindhovens D66-raadslid en oud-wethouder Marco van Dorst stopt ook

Delen per e-mail

Van Dorst laat weten dat het na de verkiezingen tijd is voor nieuwe uitdagingen. Hij wil meer tijd besteden aan zijn nieuwe baan en jonge gezin.

Van de huidige D66-fractie in Eindhoven is hij de derde die niet terugkeert. Eerder kondigden voormalig fractievoorzitter Robin Verleisdonk en raadslid Mpanzu Bamenga hun afscheid aan.

Debuut in 2010

Marco van Dorst debuteerde bijna twaalf jaar geleden in de Eindhovense politiek en werd direct fractievoorzitter. Na de verkiezingen in 2014 werd hij wethouder. Na een jaar legde hij die functie neer omdat de balans tussen werk en privé was zoekgeraakt.

Sinds 2017 zit hij weer in de gemeenteraad. In de afgelopen periode was hij als vice-voorzitter van de gemeenteraad plaatsvervanger van burgemeester John Jorritsma tijdens vergaderingen.

De leden van D66 kozen Jorien Migchielsen eerder dit jaar als lijsttrekker. Op de definitieve kandidatenlijst staat raadslid Tom Brouwers op nummer twee. Commissielid Volkan Memis staat op drie. Achtereenvolgens komen Chris Dams, Annelies Becker en Joost Geertman op de lijst.

Geen wethouderskandidaten op lijst

D66 haalde in 2018 zes zetels. De partij belandde buiten de coalitie. Na het vertrek van Mary-Ann Schreurs heeft de partij nu nog vijf zetels.

D66 partij wil na de verkiezingen graag meedoen in een nieuwe coalitie in Eindhoven. Voor zover bekend staan er op de D66-lijst geen wethouderskandidaten. Er hebben zich wel al kandidaten gemeld en de zoektocht is nog gaande. Een commissie onder leiding van de Tilburgse D66-wethouder Marcelle Hendrickx zal een selectie maken.