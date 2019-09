Eindhovens Dagblad brengt carnaval in beeld met Lampegat TV

Lampegat TV gaat uitpakken, met onder meer video's over D'n Vurtocht, het Federatiebal, het Liedjesfist en de Elfde van de Elfde. ,,We zorgen ervoor dat mensen die er niet bij kunnen zijn, het feest tóch van dichtbij mee kunnen maken", weet Sven Braat, directeur van het Nuenense mediabedrijf.

Met de bundeling van de krachten denkt Braat alle ingrediënten in huis te hebben voor succesvolle en vermakelijke carnavalsuitzendingen. ,,Dat moet wel succesvol samengaan, ook met Fred Salari van AP Events, die veel contacten binne het wereldje heeft. We zijn overigens nog op zoek naar sponsors. Al het sponsorgeld dat we incasseren, spenderen we aan het verslaan van het Eindhovense carnavalsfeest. Een winstoogmerk hebben we niet."