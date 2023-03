Eindhovens dancefestival Hidden Garden verhuist weer, nu naar de Karpendonkse Plas

Woningbouw­ak­koord stelt niet gerust, politiek twijfelt over realiteits­ge­hal­te

EINDHOVEN - Een plan dat moet voorkomen dat de woningbouw in Eindhoven stil komt liggen is mooi, maar de gemeenteraad twijfelt over het realiteitsgehalte. Verontrustende berichten over het stikstofprobleem in de provincie maken die twijfel alleen nog maar nog groter.