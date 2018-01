'Eindhovens dispuut Studenten Corps geschorst vanwege feest met vrouwonvriendelijk thema'

Wethouder Visscher Eindhoven neemt deel onrust over par­keer­ver­gun­ning weg

23 januari EINDHOVEN - Slechte communicatie is de belangrijkste oorzaak van de onrust in de buurten Tramstraatkwartier en De Bergen over de nieuwe digitale parkeervergunning. Feitelijk verandert er niet zoveel, maar door een onduidelijke brief en een verkeerde uitleg door ambtenaren dachten bewoners dat ze nog maar 200 uur mochten parkeren. Dat is niet zo.