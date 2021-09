Eindhovens erfgoed gaat op rondreis

Eindhovens datacen­trum in Aziatische handen, maar Atos blijft waken over cruciale informatie topbedrij­ven

9:00 EINDHOVEN - Cruciale data van misschien wel de grootste bedrijven in de regio worden er verwerkt en opgeslagen. De gebouwen van de datacenterruimte van Atos in Eindhoven waarin dat allemaal gebeurt, komen nu in Aziatische handen. Vastgoedbelegger Keppel DC REIT uit Singapore is de nieuwe eigenaar.