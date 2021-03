Eindhovens filmplatform Broet mag best meer gaan bruisen, vindt nieuwe directeur Maureen Prins

EINDHOVEN - Het mag op filmgebied best nog wat meer gaan bruisen en broeien in Eindhoven. Dat vindt Maureen Prins, de nieuwe directeur van de Eindhovense filmbroedplaats Broet. Voor Broet zijn er grootse plannen, maar of Eindhoven haar filmfestival behoudt is volgens haar zeer de vraag.

Een oude filmprojector, een bioscoopje met pluche stoelen en filmattributen, zoals de koekoeksklok waar Frank Lammers in woonde in de korte film Koekoek! De kelder van filmhuis Natlab in Eindhoven ademt film. Het is de vaste stek van filmplatform Broet, maar veel mensen zijn hier nog nooit geweest.

Maureen Prins (1977), de nieuwe directeur, wil daar graag wat aan veranderen. De Tilburgse zit al een leven lang in de film, liefst film buiten de gebaande paden. Ze bouwde naam op met Solar Cinema, de eerste en enige mobiele bioscoop en filmmakerij op zonne-energie: overal inzetbaar om (openlucht) filmvertoningen te organiseren of om op locatie te werken.

Inmiddels rijden er op vijftien plekken in de wereld Solar Cinema’s rond. ,,Ik krijg nog steeds aanvragen uit andere landen. Ik help hen dan met opstarten.” Haar doel: mensen verrassen met nieuwe, bijzondere films en talent een podium bieden.



De nieuwe uitdaging - directeur van Broet en daarmee van het door hen georganiseerde Eindhoven Film Festival (EFF) - kwam voor haar op het juiste moment: ze reist al 15 jaar rond met haar busje (en grote filmscherm).

,,Ik was dat wel een beetje moe. Altijd buiten in de modder staan, sjouwen met kabels, en dan weer zelf terugrijden. Ik dacht: misschien moet ik maar een eigen filmhuis beginnen. Toen kwam dit op mijn pad.”

Hoe leg je uit wat Broet doet aan iemand die het niet kent?

,,Wij zijn een broed- en ontmoetingsplaats voor professionele regionale filmmakers. We faciliteren, adviseren, verbinden op het gebied van talentontwikkeling, netwerk, makerspace en bieden van een podium.”

,,Zo hebben we er bijvoorbeeld pas voor gezorgd dat de Brabantse documentaire Dokter Kees te zien was via streamingdienst Picl. Het werd de meest bekeken Natlabfilm online. Iedereen met een goed programma-idee en een achterban mag hier aankloppen trouwens.”

Hoe wil je het zelf gaan aanpakken?



,,Broet mag meer zichtbaar worden voor een breder publiek. Met een grotere podiumfunctie, ook meer binnen de programmering van Natlab. Ook zou ik op de dinsdagavonden graag de buitenfilm willen gaan organiseren in de zomer. Met korte avontuurlijke films uit de regio in het bijzijn van de makers.”

,,Ik wil ook de lobby met de gevestigde orde levend houden. Alles op filmgebied is erg geconcentreerd in de Randstad. We moeten laten zien dat hier ook een zeer vruchtbare voedingsbodem is en ook voorkomen dat makers verhuizen.”

In november 2020 zou de 10e editie van Eindhoven Film Festival zijn. Hoe ziet de toekomst van EFF eruit?

,,Er was - los van corona, net voor ik hier kwam - eigenlijk al besloten om geen festival meer te doen. Of er überhaupt nog een festival komt, durf ik niet zeggen. We willen met Broet meer het hele jaar door in kleinere settings een festivalvibe creëren voor een breder publiek.”

Maar een stad als Eindhoven verdient toch een filmfestival, zeker nu DOCfeed gestopt is?

,,Dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Maar dat festival moet dan wel een duidelijke smoel hebben, zoals DOCfeed, waar documentaires te zien zijn. Het is ook erg veel werk, je bent een heel jaar bezig met de voorbereiding. Het zou misschien ook op een andere manier kunnen, bijvoorbeeld met twee festivalweekenden in een jaar.”

Jullie zijn vorige week samen met Natlab en Baltan aangewezen door Regiofonds Brainport als Makerspace. Een opsteker neem ik aan.

,,Enorm. We krijgen geld om een nieuwe plek om te werken en maken te ontwikkelen. Natlab wordt daardoor het eerste filmtheater van Nederland waar makers ook bezig zijn met hun film. In de kelder broeit het dan van nieuw talent dat letterlijk de weg moet vinden naar boven, naar het witte doek.”