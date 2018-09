Eindhovens Ioniqa bouwt PET-recycle-fabriek in Geleen

De nieuwe fabriek op de Brightlands Chemelot Campus, met een oppervlak van 2000 vierkante meter, kan straks 10.000 ton PET-grondstof per jaar leveren, goed voor een omzet van twintig miljoen euro per jaar. De fabriek, waar tien miljoen euro in wordt geïnvesteerd, is eind dit jaar gereed. Volgend jaar zomer wordt begonnen met het omzetten van PET-plastic afval in hoogwaardige, zuivere PET-grondstof waarvan weer nieuwe voedselverpakkingen worden gemaakt.

Na twee jaar te hebben gewerkt in Plant One, de proeffabriek in Rotterdam, heeft Ioniqa de nieuwe methode ruimschoots bewezen. Partijen als Chemelot Ventures Fund willen graag mee investeren in een fabriek. De campus in Geleen, met een strategische ligging dicht bij Duitsland, België en Frankrijk, garandeert voldoende plastic afvalstromen voor de fabriek. Hooghoudt voorziet dat deze eerste Ioniqa-fabriek snel meerdere vervolgen zal krijgen. „De 10.000 ton output is nog steeds een klein volume in vergelijking met de marktvraag. Dus er zullen zeker fabrieken volgen met een schaal tot 100.000 of 200.000 ton. Maar dat is iets voor grotere, internationaal opererende partijen. Wij richten ons op het wereldwijd uitgeven van licenties van onze technologie. Dat zorgt er voor dat de technologie sneller wordt geïmplementeerd en andere bedrijven kunnen opschalen. Onze focus ligt op verdere technologische ontwikkeling om ook andere soorten kunststoffen te recyclen, en in de toekomst ook bio-plastics.”