Eindhovens jongerencentrum De Mortel in de Achtse Barrier krijgt een fris kleurtje

EINDHOVEN - Jongerencentrum De Mortel in de Achtse Barrier krijgt een opknapbeurt. Jongeren nemen het heft in handen en gaan met elkaar aan de slag. Het idee komt voort uit het project ‘Jeugdzorg op de juiste plek’.

,,Het is tijd voor een nieuw fris kleurtje voor het jongerencentrum. Het ziet er al jaren hetzelfde uit”, zegt Jasper Martin (21), deelnemer aan het jeugdproject in de Achtse Barrier. Een groep jongeren knapt De Mortel op. Glenn Bartels (24) leidt het project en neemt een muurschildering voor zijn rekening. Glenn zat al een poosje thuis door gezondheidsproblemen. WijEindhoven maakte hem attent op het project. ,,Het past precies bij wat ik wil. ik wil graag creatief bezig zijn en weer onder de jongeren komen”, zegt Glenn. ,,Het geeft vrijheid. Na zo lang thuiszitten, voel ik me weer nuttig.”

Jasper is in eerste instantie aangesloten vanuit zijn studie sociale wetenschappen op de Fontys, maar blijft als vrijwilliger. ,,Ik hoorde van het project via mijn ouders, zij zijn al betrokken. Er is niet veel voor jongeren in de wijk, maar zij hebben er wel behoefte aan. Daar wil ik me voor blijven inzetten.”

Preventief helpen

Inmiddels is een groep van zo’n veertien jongeren betrokken bij het project ‘Jeugdzorg op de juiste plek’. De groep, onder leiding van projectleider Wendy Boeijen, bestaat uit mensen uit de zorg en onderwijs, buurtbewoners en jongeren. Het doel is om jongeren met problemen preventief te helpen en niet meteen door te sturen naar eerste- (huisarts) of tweedelijns zorg (zorg met verwijzing), maar ook om een plek te bieden voor wie wil aanschuiven, ook als er geen zorgen zijn.

,,We zijn met elkaar in gesprek gegaan over wat we missen en wat we willen in de wijk. Een van de eerste dingen is het versterken van de sociale basis, een laagdrempelige, veilige plek waar jongeren en zorgprofessionals elkaar kunnen treffen”, vertelt Boeijen. ,,Gelukkig kunnen we dankzij sponsoren het centrum opknappen, zonder hen was dit niet gelukt. Als we klaar zijn dan is het een plek waar jongeren zich kunnen ontspannen en waar we problemen kunnen afvangen.”

Om die problemen goed te kunnen aanpakken staan de volgende projecten al in de startblokken.