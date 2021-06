Eindhovens koor zingt corona vaarwel

,,Het is echt een verrassing dat we vanavond weer samen kunnen zingen”, zegt voorzitter Henny Verhappen. Een moment waar reikhalzend naar is uitgekeken. ,,Er is niks moeilijker dan anderhalf jaar niet kunnen doen wat we het liefste doen.” Vooral de dirigent stond te trappelen om weer te beginnen volgens haar. ,,Bij iedere kleine versoepeling hing hij aan de lijn in de hoop dat er misschien toch weer iets mogelijk zou zijn.” Maar ook veel leden konden niet meer wachten. ,,We hebben erg trouwe leden”, vertelt Verhappen. Zo zijn erbij die al meer dan 40 jaar lang trouw iedere dinsdag naar de repetities komen in de Johanneskerk in Woensel.