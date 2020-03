Eindhovens kuchscherm en Valkenswaardse computerbox: ondernemers creatief in coronatijd

Het aantal klanten bij PC Discounter in Valkenswaard is niet teruggelopen maar juist toegenomen. ,,Normaal gesproken zou dit voor ons een rustige periode zijn. Maar wij vervullen op dit moment een cruciale rol voor mensen om thuis te kunnen werken", duidt eigenaar Rens Feijen telefonisch. ,,We verkopen veel koppelstukjes, extra monitoren of om de kosten te drukken gerenoveerde laptops. Ook de vraag naar webcams is heel groot. De omzet is als in de kerstperiode maar het zal van korte duur zijn. We bouwen nu een buffer op want iedereen is straks voorzien en we houden rekening met een lockdown. Dan moet ook onze winkel dicht.”