Eindhovens lid van drugsbende Harry P. spoorloos; kreeg vier jaar cel

DEN BOSCH - Bij het voorlezen van de vonnissen van de grote internationaal opererende drugsbende van de Bergeijkse Harry P., bleek donderdag opeens een Eindhovenaar spoorloos. Hij schoot zichzelf daarmee flink in de voet, want de rechtbank had hem, in tegenstelling tot vrijwel alle anderen, voorlopig nog willen laten rondlopen.