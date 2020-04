Eindhovens ME Research Group breidt uit en neemt Amsterdams marktonderzoekbureau over

ME Research Group is de eigenaar van verschillende marktonderzoekbureaus en bedrijven die thuis zijn in de kunstmatige intelligentie. Onder andere het Eindhovense marktonderzoekbureau Markteffect en het Amsterdamse marktonderzoekbureau Direct Research maken deel uit van de ME Research Group.

Krachten bundelen

Team Vier en Direct Research gaan hun krachten bundelen. De medewerkers van Team Vier trekken in bij hun Amsterdamse branchegenoot. ,,We moeten nog even kijken of Team Vier als merkt blijft bestaan of dat we het bedrijf gaan integreren”, vertelt De Beule. ,,Momenteel neig ik er naar dat het opgaat in Direct Research. Van de twaalf medewerkers blijven er elf bij ons werkzaam.” Bij de ME Research Group werken na de overname ongeveer honderd mensen.