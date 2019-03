Eindhovens Muziekcollectief is eeuw oud, maar nog springlevend

De harmonie was een belangrijk onderdeel van de Tongelrese gemeenschap. Tijdens kerkelijke aangelegenheden en evenementen was de harmonie altijd aanwezig. Na de annexatie in 1920 met Eindhoven bleef dit onveranderd, de harmonie is en blijft een begrip binnen de wijk Tongelre en daarbuiten. Nog steeds wordt er een aubade gespeeld met Koningsdag en worden de deelnemers aan de avondwandelvierdaagse in Tongelre muzikaal onthaald. Tradities die in ere worden gehouden.