Eindhovens nachtleven in actie voor Rararadio

Hoe belangrijk het door vrijwilligers gerunde online radiostation Rararadio is voor het nachtleven in de stad, blijkt meteen als organisator Kristof op ‘t Eynde de lange lijst van organisaties oplepelt die meehelpen aan de benefietshow. “Allemaal organisaties die, net als ik, daar een platform kregen om hun muziek te laten horen.” Van oudgedienden als Zodiak Commune die al ruim 25 jaar feestjes geven tot aan DayDayGay, dat sinds enkele jaren de DDW van een roze tintje voorziet. In totaal 26 organisaties bundelden hun krachten voor de livestream, die zondag de hele dag vanuit Dynamo werd uitgezonden. Daarvan hebben er 10 een plekje op de line-up, de rest helpt op andere manieren mee. Zo ontwierp het Eindhovense kledingmerk Red Bastard tassen met hun logo, die ze verkopen en verloten. En iedereen promootte vooraf het evenement en de donatiepagina. Ook komt nachtburgemeester Siem Nozza na ieder optreden de Dj-booth in om luisteraars aan te sporen geld te doneren. Zondag halverwege de middag is het streefbedrag al bereikt: 10.000 euro, de waarde van de gestolen apparatuur.

Toen Op ’t Eynde hoorde van de diefstal waarbij dinsdagnacht vrijwel alles uit de radiostudio in Plug-in-City op Strijp-S verdween, wilde hij met een paar anderen een benefiet te organiseren. Al snel bleek het animo veel groter. “Na een half uur had ik al genoeg DJ’s om de hele dag te vullen.” Ondertussen benaderde hij de Dynamo als locatie. Ondanks wat praktische problemen – zo zijn ze eigenlijk sinds corona ieder weekend dicht- volgde vrijwel direct groen licht. “Iedereen vond het een goed idee”, vertelt Boukje van der Zijden van Dynamo. “Vooral omdat dit niet een paar DJ’s zijn, maar echt een signaal is vanuit de scene, waar zoveel energie is om rararadio overeind te houden. Zeker sinds corona is het eigenlijk de enige plek waar ze nog terecht kunnen.” Ook Dynamo neemt iedere dinsdag de programmering over, om vooral jonge DJ’s na hun optreden daar nogmaals een podium bieden. Ondanks dat er al een jaar niet gedanst wordt in hun zalen, ziet Van der Zijden de scene nog steeds groeien. “Vroeger waren het vooral eilandjes van verschillende subcultuurtjes, die hun eigen ding deden. Nu zie je het steeds meer samenkomen. Daar is vandaag het perfecte voorbeeld van.”