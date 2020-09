Eindhovens onderzoeksinstituut Holst Centre wil nog meer overheidssteun voor toekomst

René Diekstra doneert zijn verzame­ling speelgoed twee dagen voor zijn dood: ‘Ik ben uitge­speeld’

16 september OOSTERHOUT – Vijfhonderd houten speelgoedstukken van Nooitgedagt is het Speelgoedmuseum in Oosterhout rijker. Het is de laatste zet van verzamelaar René Diekstra. ‘Vrijdag houdt het voor mij op, dan neem ik afscheid.’