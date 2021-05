Eindhovens overvallertje (14) blundert zich twee keer de handboeien in en krijgt nu jeugd-tbs

Alles uit de kast om lezen te stimuleren; Leesoffen­sief Brabant van start

13 mei EINDHOVEN - Het gaat slecht met de leesvaardigheid in Nederland. Dat is de laatste jaren gedaald onder het Europees gemiddelde. Om het tij in ieder geval in onze provincie te keren, is het Leesoffensief Brabant van start gegaan.