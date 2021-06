Eindhovens paar vecht al bijna twintig jaar met fiscus: ‘Iedereen zou hier helemaal gek van worden’

Je oude mobiel inruilen voor gamecre­dits, én een ander blij maken, het kan nu in Eindhoven

11:49 Eindhoven - Een bijzondere ‘spelkast’ staat sinds kort bij super Plus De Laat aan het Dirigentplein in EIndhoven. De Funky phone is gemaakt door E-Waste Arcades. Joris Petterson van E-Waste Arcades is de ontwierp de kast die volledig uit gerecyclede materialen bestaat. Zo bestaat de onderkant uit delen van een wasmachine en zijn er oude computeronderdelen gebruikt.