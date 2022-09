Eindhovens popcentrum PopEi vroeg de gemeente ruim 9 ton subsidie maar krijgt het niet: ‘Enorm teleurstellend’

video Teze ziet ondanks fors aantal tegengoals progressie in PS­V-achterhoe­de: ‘Momentjes moeten er nog uit’

Erbarmelijk, onthutsend, een wanvertoning: PSV zakte in de eerste helft van de verloren wedstrijd tegen FC Twente (2-1) door de ondergrens. Waar het aan lag? Het ging enerzijds over de instelling, anderzijds ook over de tactiek. En toch ziet rechtsback Jordan Teze (22) progressie in de defensie.

4 september