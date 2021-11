Eindhovens project met basisinkomen voor kwetsbare jongeren op losse schroeven, ‘Mag dit wettelijk wel?’

Dankzij de rust van leefgeld het leven weer op de rails, innovatie­ve aanpak voor 30 jongeren in Eindhoven

EINDHOVEN - Dertig Eindhovense (voormalig) dak- en thuisloze jongeren krijgen in Eindhoven een jaar lang 1050 euro leefgeld per maand waarmee ze in alle rust hun leven op orde kunnen brengen en een stap kunnen zetten naar een zelfstandige toekomst.

22 juli