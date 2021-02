Eindhovens project: ‘Van grote anonieme studentenflats wordt niemand gelukkig’

EINDHOVEN - Het aantal studenten in Eindhoven groeit hard. Om ze onder dak te helpen worden grote complexen gebouwd aan de Berenkuil en op de TU/e Campus. Of huisjesmelkers ‘ontfermen’ zich over de studenten. PM+ Van Abbe en Studio Isis Boot zijn in het gat daartussen gesprongen.

,,Uit gesprekken met veel studenten blijkt dat ze behoefte hebben aan méér contact met elkaar. Aan meer gezamenlijke ruimtes zoals een keuken, patio of tuin. Want in zo'n groot gebouw met veel gesloten deuren op lange gangen , ontstaat niet zomaar gezellige dynamiek", zegt Isis Boot. Te denken valt aan de gebouwen Luna en Aurora op de TU/e Campus, maar voorbeelden willen Boot en Van Abbe zelf niet noemen.

Met PM+ Van Abbe ontwikkelde Boot een visie op studentenhuisvesting in de stad. Een eerste locatie waar die in de praktijk zal worden toegepast, is een achterterrein aan de Hamsterstraat in Woensel. Daar hebben Boot, Van Abbe en Arie van Rangelrooij van architecten en|en| nu een plan voor gemaakt. Met 6 grotere en 45 kleinere appartementen, van tussen de 25 en 60 vierkante meter, aan een gezamenlijke binnentuin en met een gemeenschappelijk poortgebouw. De bouw zou over een jaar ongeveer moeten starten. Ook aan een tweede locatie wordt al gewerkt; al kunnen de initiatiefnemers daar nog niet veel over kwijt.

Volledig scherm Project studentenhuisvesting aan de Hamsterstraat (onder) in Eindhoven. PM+ van Abbe en Studio Isis Boot kiezen voor kleinschalig project waar studenten samen wonen. © PM+Van Abbe/Studio Isis Boot/en|en| architecten

,,Eindhoven kan de groei van het aantal studenten niet bijhouden, over dat probleem struikel je in de stad", zegt Boot. ,,Om de massa's op te vangen worden nu snel stappen gezet op grote schaal. Maar van zo'n grote anonieme complexen wordt niemand gelukkig; dat levert juist veel sociale en psychische problemen op.” En dat is niet alleen een probleem voor de studenten zelf, benadrukt Van Abbe.

‘Anders zijn studenten over drie, vier jaar weer weg’

,, Wil je deze talenten in de toekomst behouden voor de stad, dan moet je goede leefbare structuren bieden die ze binden aan Eindhoven. Als ze hun studie eenzaam en anoniem beleven, ook vanwege de huisvesting, dan zijn ze na drie, vier jaar studie weer weg. Dan hou je ze niet vast. Kleinschalige oplossingen in de stad zijn ook beter voor de sociale dynamiek en integratie. Dat is niet alleen een taak van de gemeente, daar ligt ook een rol voor ontwikkelaars weggelegd. En dus zijn we ermee aan de slag gegaan.”

En Boot vult aan: ,,Dat past ook bij ons uitgangspunt voor het ontwikkelen van projecten: mooie, prettige, leefbare plekken maken in de stad. Maar omdat we de behoeften van studenten als uitgangspunt nemen, zal de visie ook continu bijgeschaafd worden.”

Volledig scherm Het gebied rond de Hamsterstraat in Eindhoven, gezien vanaf de Dr.Berlagelaan op de voorgrond. PM+ Van Abbe, Studio Boot en Architecten en|en| willen hier studentenhuisvesting realiseren op het terrein van de bedrijfshal in het midden. © Google Maps

In het geval van de Hamsterstraat - al beschikbaar voor ontwikkeling door PM+ Van Abbe - past de visie precies bij de locatie, aldus Van Abbe. Er staat nu een bedrijfshal (het vroegere archief van de oude Rabobank aan de Doctor Berlagelaan) achter allemaal woningen met tuin. De hal maakt plaats voor een mix van starters- en studentenwoningen aan een binnenhof, zodat de buren er zo min mogelijk last van hebben. Die zien net als nu een muur met dak, zonder ramen. Met de buurt zijn de initiatiefnemers al vroeg in gesprek gegaan, want studentenwoningen in de achtertuin, dat is nooit gemakkelijk.

Quote Zo ontstaat een setting waar je elkaar tegenkomt en die uitnodigt om elkaar beter te leren kennen, zodat er een soort mi­cro-samenle­ving ontstaat, met sociale contacten én controle. Isis Boot, Studio Boot

Het plan dat er nu ligt behelst twee rijen woningen tot twee verdiepingen hoog, als een soort groen hofje naar binnen gekeerd. Met transparante gevels en open galerijen, allemaal met zicht op de gezamenlijke tuin. De smalle entree aan de Hamsterstraat is zo ontworpen dat er veel plekken zijn waar de bewoners elkaar moeten treffen. ,,Zo ontstaat een setting waar je elkaar tegenkomt en die uitnodigt om elkaar beter te leren kennen, zodat er een soort micro-samenleving ontstaat, met sociale contacten én controle”, zegt Boot. In het nieuwe poortgebouw zouden allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden, ook voor de buurt. Daar zijn al contacten over met de omwonenden en de gemeentelijke gebiedscoördinator.

De grote uitdaging is natuurlijk om het allemaal te laten werken, met ‘een goede sociale dynamiek’ en ervoor te zorgen dat het geen zooitje wordt, dat erkennen de initiatiefnemers wel. ,,Dat ligt voor een deel aan het gebouw, maar zeker ook aan de relatie met de buurt én de activiteiten die we gaan ontwikkelen", aldus Van Abbe. Goed voorbeeld is wat dat betreft een verrassende: The Student Hotel. ,,Daar heeft elke verdieping een huisgenoot die ook toezicht houdt. En er worden zaken georganiseerd, zoals een welkomstcomité en een vrijdagborrel. Maar we gaan in ieder geval een vinger aan de pols houden, ook met een klankbordgroep van buren", aldus Van Abbe. Komend jaar wordt het plan verder uitgewerkt, ook met studenten uit de doelgroep.