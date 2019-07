Eindhovens raadslid Murat Memis veilig geland in Düsseldorf: ‘Een vrij man is terug’

Investeer­der Vado neemt technisch dienstver­le­ner BKL in Nuenen over

16:22 EINDHOVEN - De Eindhovense investeerder Vado Beheer, opgericht door de DAF-familie Van Doorne, heeft BKL in Nuenen overgenomen. BKL is een gespecialiseerde technisch dienstverlener op het gebied van ontwikkeling en fabricage van hijs- en hefwerktuigen voor hightech bedrijven in de optische en halfgeleider industrieën.