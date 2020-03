Het in 2016 gestarte Withlocals verwacht dit jaar met 75 nieuwe steden uit te breiden. Het proces om een bestemming toe te voegen is versneld door meer voorbereidend werk vanuit het kantoor in Eindhoven te doen, zegt directeur Matthijs Keij. ,,Daardoor kunnen we vier of vijf in plaats van één nieuwe stad per maand aansluiten.” Ter plekke maakt het bedrijf kennis met lokale gidsen en worden mogelijke nieuwe tours en activiteiten bekeken.