Eindhovens Signify verlicht tien van de twaalf stadions tijdens WK

EINDHOVEN - Nederland doet niet mee aan het WK Voetbal in Rusland, maar Eindhoven is er bij. Mede dankzij het Eindhovense Signify kan heel de wereld thuis meegenieten.

Het Eindhovense lichtbedrijf Signify (voorheen Philips Lighting) licht 10 van de 12 stadions aan die worden gebruikt voor het Wereldkampioenschap Voetbal deze zomer in Rusland. De stadions zijn Luzhniki (Moskou), het Krestovsky-stadion (Sint-Petersburg), Fisht (Sotsji), Ekaterinburg Arena (Yekaterinburg), maar ook voetbalstadions in Kazan, Rostov aan de Don, Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Volgograd en Samara. Via de lichtinstallaties kunnen fans en televisiekijkers over de hele wereld genieten van hun favoriete spel en hebben voetbalspelers op het veld optimale zichtbaarheid.

Afstand

De stadions die tijdens het WK worden gebruikt, liggen niet dicht bij elkaar. De afstand tussen de stadions in Sotsji en Kaliningrad is maar liefst 2500 kilometer. Dat betekent dat de elftallen heel wat moeten reizen. Zo beginnen de Belgen in het Olympisch Stadion te Sotsji, reizen ze door naar Moskou, en spelen ze de wedstrijd tegen Engeland in Kaliningrad dat niet eens grenst aan Rusland, maar ingeklemd ligt tussen Litouwen en Polen aan de Oostzee.

Mediadak

Signify's verlichting is ook gebruikt om stadiongevels te verlichten, wat bijdraagt aan de sfeer en het schouwspel voor fans die de wedstrijden bijwonen. In het Luzhniki-stadion in Moskou, is een LED-mediadak van 39.000 vierkante meter geïnstalleerd. Met dit dak worden lichtshows gecreëerd, voor, tijdens en na de wedstrijden.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het mediadak van het stadion in Moskou. © Luzhniki stadium_media roof_credit_fifg_Shutterstock

Openingswedstrijd