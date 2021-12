Eindhovens skateverbod gaat van tafel, gemeente in gesprek met skaters over overlast

Hoofdver­dach­te (23) schietpar­tij Eindhoven aangehou­den in Enschede

EINDHOVEN - De politie heeft gisterenavond een 23-jarige man uit Eindhoven aangehouden in een woning in Enschede. Hij wordt beschouwd als de hoofdverdachte van de schietpartij afgelopen donderdag in de Locomotiefstraat in Eindhoven.

